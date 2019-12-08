«الوحوش الزجاجية» في «الإسكندرية المسرحي العربي»

من العرض المسرحي «الوحوش الزجاجية» (خاص لـ بوابة الوسط)

شارك طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية بفعاليات الدورة الأولى من مهرجان «الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة» السبت، بعرض «الوحوش الزجاجية» للمخرج يوسف الأسدي.

تدور أحداث العرض حول عائلة وينجفيلد وما تمر به من تفكك ومشاكل إنسانية أسرية ما بين فراق الأب، والأم المكافحة، والابن الذي يسعى إلى كسر القيود، والابنة أسيرة عالم الأحصنة الزجاجية.

«الوحوش الزجاجية» تأليف تينسي وليامز، تمثيل ريم المصري وشيريهان الشاذلي ومازن جمال، ملابس: ناردين عماد، إضاءة: عبد الله صابر، ديكور: مروان السيد، مساعد مخرج معاذ محمد، مخرج منفذ حسام حافظ، إخراج يوسف الأسدي.

مهرجان «الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة» يقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة الدكتور علاء عبد العزيز سليمان، ونائبة رئيس المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي.