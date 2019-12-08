رانيا فتح الله: على الممثل أن يطور من أدواته دائما

الدكتورة رانيا فتح الله أثناء ورشة التمثيل في «الإسكندرية المسرحي العربي» (خاص لـ بوابة الوسط)

قدمت الدكتورة رانيا فتح الله ورشة تكوين الممثل على هامش فعاليات الدورة الأولى من مهرجان «الإسكندرية المسرحي العربي للكليات والمعاهد المتخصصة».

وأكدت رانيا أن كل ممثل يريد أن يطور من أدواته ليستطيع أن ينافس بقدراته في سوق العمل، عليه أن يستمر في التدريب على تمارين إعداد الممثل حتى يحافظ على لياقته التمثيلية.

وأضافت: «الورشة ضمت مجموعتين من المتدربين الموهوبين، الذين منحوا منذ اليوم الأول مجموعة من النصائح الخاصة بالأداء، بجانب تدريبات الإحماء والخيال، تدريبات التركيز والملاحظة والذاكرة الانفعالية».

وأشارت رانيا إلى أن الورش أصبحت منتشرة وإعلاناتها كثيرة جدا، وشددت على أنه يجب على المتدربين الذين يريدون الاستفادة من أية ورش أن يعرفوا جيدا من المدرب الذي يقدم لهم المعلومة والتدريب الذين سيعتمدون عليه في تطوير مهاراتهم، حتى يكونوا واثقين من الاستفادة المرجوة من خلال التدريب تحت يده.

مهرجان «الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة» يقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة الدكتور علاء عبدالعزيز سليمان، ونائبة رئيس المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي.