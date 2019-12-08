مطالب بزيادة كفالة هارفي واينستين

هارفي واينستين عند وصوله إلى المحكمة العليا في مانهاتن، 6 ديسمبر 2019 (أ ف ب)

دعا المدعون العامون في نيويورك الجمعة، إلى زيادة كفالة هارفي واينستين إلى 5 ملايين دولار بحجة أن هذا المنتج الهوليوودي المتهم بارتكاب جرائم جنسية انتهك شروط الإفراج عنه، وقد يحاول الفرار من البلاد.

ومثل واينستين الذي ساهمت قضيته في إطلاق حركة «#مي تو» ضد التحرشات الجنسية، أمام محكمة في مانهاتن لجلسة استماع بشأن شروط الإفراج عنه بكفالة مع اقتراب موعد محاكمته في 6 يناير، وفق «فرانس برس».

وبالإضافة إلى مبلغ المليون دولار الذي حُدِّد سابقًا، تمت مصادرة جواز سفر هذا المنتج، البالغ من العمر 67 عامًا، المتهم بارتكاب انتهاكات جنسية، كما وُضع في يده سوار إلكتروني لتتبع تحركاته.

ويسمح لواينستين بالسفر ضمن نطاق الولايات المتحدة طالما أنه يبلِّغ السلطات بتفاصيل رحلاته وبأي وقت يغادر فيه ولاية نيويورك حيث يعيش.

لكن المدعية جوان إيلوتزي-أوربون قالت إنه في مناسبات عدة، غاب منتج «بالب فيكشن» و«شكسبير إن لوف» بشكل لا يمكن تعقبه، وهو انتهاك لشروط إطلاقه.

وأوضحت أنه نظرًا إلى أن واينستين يسافر دائمًا خارج نيويورك بطائرة خاصة ولديه إمكان الوصول إلى «موارد غير محدودة تقريبًا.. فإن هذا الرجل يمكن أن يستقل طائرة خاصة ويذهب إلى بلد آخر بكل بساطة».

وأضافت: «نريد فقط التأكد من أنه سيكون موجودًا في موعد المحاكمة»، مطالبة بزيادة قيمة الكفالة.

ولم يتخذ القاضي جيمس بورك قرارًا في هذا الشأن الجمعة، لكنه قال إن المحكمة ستجتمع الأربعاء، للبت بالطلب.