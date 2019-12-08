«جبر الخواطر» يجذب جمهور «الإسكندرية المسرحى العربي»

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش | الأحد 08 ديسمبر 2019, 12:00 مساء
من العرض المسرحي «جبر الخواطر» (خاص لـ بوابة الوسط)

شهد المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية الجمعة، حضورًا جماهيريًّا كبيرًا جاء لمشاهدة العرض المسرحي «جبر الخواطر» المشارك بفعاليات الدورة الأولى من مهرجان «الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة» من قبل طلاب وحدة الإسكندرية بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

«جبر الخواطر»، الذي تدور أحداثه داخل حضرة ذكر صوفية، حيث يظهر صراع من أحد المشايخ القدامى على عباءة مشيخة الحضرة التي تمنح لأحد المريدين، ومن هنا يبدأ الصراع وخطة الغواية التي يدبرها الشيخ الأقدم الذي يرى أنه الأحق بالعباءة.

مسرحية «جبر الخواطر» تمثيل أحمد عماد وسالي السيد وشيريهان شاذلي وأكرم نجيب وبسام ممدوح وعازف: شريف ياسر، منشد: محمد جابر، راقصون: مصطفى سيف ومحمد صلاح وعبد الرحمن محسن، تأليف وإخراج محمد الكلزة.

مهرجان «الإسكندرية المسرحى العربي للمعاهد والكليات المتخصصة» يقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة الدكتور علاء عبد العزيز سليمان، ونائبة رئيس المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي.

من العرض المسرحي «جبر الخواطر» (خاص لـ بوابة الوسط)
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