التونسي حمادي الوهايبي: طلاب ورشة الإخراج متعطشون لخوض التجربة

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش | الخميس 05 ديسمبر 2019, 05:07 مساء
من كواليس ورشة الإخراج المسرحي للتونسي حمادي الوهايبي (خاص لـ بوابة الوسط)

أعرب المخرج التونسي حمادي الوهايبي عن سعادته لاختياره من قبل إدارة مهرجان «الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة» لتقديم ورشة عن الإخراج المسرحي.

وأشار، قائلاً: «التقيت أكثر من 30 طالبًا أتوا من عدة معاهد فنية مختلفة، ولكنهم بشكل عام مولوعون بالإخراج، ووجدت لديهم حماسًا وتعطشًا للتعرف أكثر على مفاهيمه وخوض التجربة الإخراجية».

وأضاف الوهايبي أن الورشة ستستمر حتى السابع من ديسمبر الجاري، وفيها سيتعرف المشاركون على مفهوم الإخراج أولًا، والمسارات التاريخية التي عرفتها هذه الوظيفة في العملية المسرحية، فقام بتقسيمهم لمجموعات صغيرة للعمل على تجربتين، أولاهما تتعلق بالعملية الإخراجية التي تنطلق من فكرة ومن مشروع حكاية، بينما تنطلق التجربة الثانية بنص مكتوب مسبق يعملون عليه ثم يقدمونه بتصورات ومقترحات مختلفة.

وأشار المخرج التونسي إلى أنه لا يمكن خلال خمسة أيام أن يعطي الطلبة كل المفاهيم والتقنيات الإخراجية، ولكنه يأمل أن يفتح لهم آفاقًا جديدة لفهم وظيفة الإخراج وكيفية تطبيق هذا المفهوم والتعرف على المسارات الكبرى في العملية الإخراجية.

من كواليس ورشة الإخراج المسرحي للتونسي حمادي الوهايبي (خاص لـ بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خامنئي يوافق على اعتبار بعض ضحايا الاحتجاجات «شهداء»
دولى
كاميرا ترصد لحظة سخرية قادة فرنسا وبريطانيا وكندا من ترامب بقمة الأطلسي (فيديو)
دولى
«وفقا للاتفاق مع ليبيا».. تركيا تعلن بدء استكشاف وإنتاج النفط والغاز شرق المتوسط
ليبيا
الزعيم الكوري الشمالي يظهر على الحصان بين ثلوج جبل بايكتو
دولى
رئيس لجنة الحدود البحرية بـ«خارجية الوفاق»: المشاورات مع تركيا بدأت في 2010
ليبيا
مسؤول بـ«خارجية الوفاق»: ليبيا تترابط مع تركيا بخط بحري مستقيم.. والاتفاق معها ...
ليبيا
بالفيديو: كل ما يجب معرفته عن حقن البلازما
أناقة وجمال
بكين: واشنطن ستدفع ثمن اعتماد مشروع قانون بشأن مسلمي الأويغور
دولى
البنزرتي يضم مواطنه التونسي ويوزع مهامًا جديدة في المنتخب الليبي بين الشرق ...
رياضة محلية
«العالمية للأرصاد»: 2019 من بين ثلاثة أعوام الأكثر حرارة في التاريخ
دولى
بنك ياباني: أسعار الغذاء تحرق دخل الليبيين.. و«الزراعة» سبيل النجاة
ليبيا
مجلس الأمن يعرب عن «قلقه من التصعيد للعنف» و«تزايد مشاركة المرتزقة» في حرب ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

النظام الغذائي الصحي يقاوم الاكتئاب