التونسي حمادي الوهايبي: طلاب ورشة الإخراج متعطشون لخوض التجربة

من كواليس ورشة الإخراج المسرحي للتونسي حمادي الوهايبي (خاص لـ بوابة الوسط)

أعرب المخرج التونسي حمادي الوهايبي عن سعادته لاختياره من قبل إدارة مهرجان «الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة» لتقديم ورشة عن الإخراج المسرحي.

وأشار، قائلاً: «التقيت أكثر من 30 طالبًا أتوا من عدة معاهد فنية مختلفة، ولكنهم بشكل عام مولوعون بالإخراج، ووجدت لديهم حماسًا وتعطشًا للتعرف أكثر على مفاهيمه وخوض التجربة الإخراجية».

وأضاف الوهايبي أن الورشة ستستمر حتى السابع من ديسمبر الجاري، وفيها سيتعرف المشاركون على مفهوم الإخراج أولًا، والمسارات التاريخية التي عرفتها هذه الوظيفة في العملية المسرحية، فقام بتقسيمهم لمجموعات صغيرة للعمل على تجربتين، أولاهما تتعلق بالعملية الإخراجية التي تنطلق من فكرة ومن مشروع حكاية، بينما تنطلق التجربة الثانية بنص مكتوب مسبق يعملون عليه ثم يقدمونه بتصورات ومقترحات مختلفة.

وأشار المخرج التونسي إلى أنه لا يمكن خلال خمسة أيام أن يعطي الطلبة كل المفاهيم والتقنيات الإخراجية، ولكنه يأمل أن يفتح لهم آفاقًا جديدة لفهم وظيفة الإخراج وكيفية تطبيق هذا المفهوم والتعرف على المسارات الكبرى في العملية الإخراجية.

من كواليس ورشة الإخراج المسرحي للتونسي حمادي الوهايبي (خاص لـ بوابة الوسط)