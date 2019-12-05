المغرب ومصر تتنافسان في «الإسكندرية المسرحي العربي» الخميس

من حفل افتتاح مهرجان «الإسكندرية المسرحي العربي»، الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 (خاص لـ بوابة الوسط)

تستمر فعاليات اليوم الثاني من مهرجان «الإسكندرية المسرحي العربي» في دورته الأولى التي تحمل اسم الفنان جلال الشرقاوي، والمستمرة حتى الثامن من ديسمبر الجاري.

وتشهد مكتبة الإسكندرية الخميس، تنافس مصر والمملكة المغربية على جوائز المهرجان، حيث يبدأ أول العروض في الخامسة مساءً بالعرض المسرحي المصري «أصحاب السعادة» للمخرج محمد هشام، الذي يقدمه قسم النقد والدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب بجامعة عين شمس.

تدور أحداث العرض حول مؤسسة هدفها نشر الخير والسعادة ولكن بطريقة غير شرعية، ويترتب على ذلك الصراع بين القانون والإنسانية حتى يتم القبض عليهم ويحكم عليهم بالإعدام في نهاية الأحداث، ولكن المؤسسة تستمر.

بينما تشارك المملكة المغربية بالمونودراما المسرحية «هناء» الذي تقدمه «ماستر المسرح وفنون الفرجة» في تمام التاسعة والنصف مساءً، وهي من تمثيل ضياء حجازي وإخراج الدكتور سعيد كريمي.

«هناء» تدور أحداثه حول «هناء» وهي امرأة عاشت معاناة التعرض لفعل شنيع وقاسٍ هو الختان، وهي مازالت يافعة، وتزداد معاناتها المريرة بعد قرار الأهل تزويجها من رجل غريب وفظ وهي في ريعان شبابها.المغ