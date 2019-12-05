الكويت تنافس بـ«الخروج إلى الحياة» في «الإسكندرية للمسرح العربي»

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش | الخميس 05 ديسمبر 2019, 01:08 مساء
مشهد من العرض المسرحي «الخروج إلى الحياة» (خاص لـ بوابة الوسط)

تنافس فريق المعهد العالي للفنون المسرحية بدولة الكويت الأربعاء، على جوائز الدورة الأولى من مهرجان «الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة» بعرضهم المسرحي «الخروج إلى الحياة» للمخرج فيصل الصفار.

«الخروج إلى الحياة» تمثيل فهد المشايخي، علي محمد، إسماعيل كمال، شملان العميري، غدير حسن، تأليف ويليام سارويان، مكياج وإكسسوارت حصة العباد، مصمم ديكور بدر المهنا، تنفيذ ديكور طلال المطيري، تنفيذ إضاءة عمير البلوشي، مؤثرات حمد الفليكاوي، موسيقى حمد حسين، إخراج فيصل الصفار.

تدور أحداث العرض خلال فصل واحد حول تمجيد الإنسان وإظهار براءته الفطرية رغم ما يقابله من مصاعب الحياة والواقع المرير الذي يعيش فيه.

مهرجان «الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة» تستمر فعالياته حتى الثامن من ديسمبر الجاري، ويقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة الدكتور علاء عبدالعزيز سليمان.

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