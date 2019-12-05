«قابس سينما فن» يفتح باب تقديم الأفلام

المهرجان يقام في الفترة من 3 إلى 11 أبريل 2020 (أرشيفية: الإنترنت)

تنطلق الدورة الثانية لمهرجان «قابس سينما فن» من 3 إلى 11 أبريل 2020، وهو المهرجان الذي يعني بالسينما المستقلة وفن الفيديو.

ويتضمن المهرجان 3 أقسام في مسابقاته للأفلام العربية (مسابقة الأفلام الطويلة الوثائقية) و(مسابقة الأفلام الطويلة الروائية) و(مسابقة الأفلام القصيرة الروائية والوثائقية) وتتجه النظرة الفنية للمهرجان نحو سينما الشباب والعاكسة للواقع ويتواصل استقبال الأفلام حتى يوم 25 ديسمبر الجاري.

واستقبلت النسخة التأسيسية للمهرجان أكثر من 7 آلاف مشاهد للأفلام ومختلف الفعاليات، قدمت 50 فيلما بين أفلام المسابقات الرسمية والأقسام الموازية على غرار نافذة على السينما التونسية ونافذة على سينمات العالم وسينما الطفل في عدة فضاءات بولاية قابس.

علاوة على احتضانه عروض الأفلام والمعارض والورش و«الماستر كلاس» ينفتح مهرجان «قابس سينما فن» على مختلف فنون الفيديو، السينما التجريبية والواقع الافتراضي لخلق مساحة نقاش وتبادل حول هده الديناميكية الجديدة المعاصرة.

«قابس سينما فن» الذي تأسس لدعم سينما المؤلف في العالم العربي بعيداً عن القيود والتوجيهات ليبحث عن مقاربات فنية مميزة تعكس التنوع والاختلاف في العالم والتي تمنح فرصة للجمهور لمشاهدة أفلام جادة ومغايرة يفتح في الوقت ذاته الأفق أمام الفنون الجديدة والمعاصرة المتعلقة بالفيديو بمختلف أصنافه.