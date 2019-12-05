دريك أقوى فنان على «سبوتيفاي» خلال عقد

مغني الراب دريك خلال حفلة توزيع جوائز "بيلبورد" في لاس فيغاس (أ ف ب)

أعلنت «سبوتيفاي» أنه تم الاستماع لأغنيات مغني الراب الكندي دريك حوالي 28 مليار مرة على منصتها خلال العقد الماضي مما جعله في صدارة الترتيب الذي أصدرته هذه الشركة الثلاثاء.

وتفوّق دريك على المغني البريطاني إد شيران الذي كانت أغنيته «شايب أوف يو» أكثر أغنية تم الاستماع إليها بين العامين 2010 و2019 على «سبوتيفاي» محققة مجموعا بلغ أكثر من 2.3 مليار مرة، وفقا لوكالة فرانس برس.

وجاء في المرتبة الثالثة المغني الأميركي بوست مالوني مع ما مجموعه 6.5 مليار استماع عبر «سبوتيفاي».

وحلّت في المركز الرابع المغنية الأميركية أريانا غراندي يليها مغني الراب إيمينيم، وتم إنشاء «سبوتيفاي» في العام 2006، وكان عدد المشتركين فيها مع دفع مقابل مالي أقل من مليون، أما اليوم فقد أصبح عددهم 113 مليونا، ويستخدم المنصة راهنا مجموع 248 مليون شخص من المشتركين وغير المشتركين.