دريك أقوى فنان على «سبوتيفاي» خلال عقد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 ديسمبر 2019, 10:26 صباحا
مغني الراب دريك خلال حفلة توزيع جوائز "بيلبورد" في لاس فيغاس (أ ف ب)

أعلنت «سبوتيفاي» أنه تم الاستماع لأغنيات مغني الراب الكندي دريك حوالي 28 مليار مرة على منصتها خلال العقد الماضي مما جعله في صدارة الترتيب الذي أصدرته هذه الشركة الثلاثاء.

وتفوّق دريك على المغني البريطاني إد شيران الذي كانت أغنيته «شايب أوف يو» أكثر أغنية تم الاستماع إليها بين العامين 2010 و2019 على «سبوتيفاي» محققة مجموعا بلغ أكثر من 2.3 مليار مرة، وفقا لوكالة فرانس برس.

وجاء في المرتبة الثالثة المغني الأميركي بوست مالوني مع ما مجموعه 6.5 مليار استماع عبر «سبوتيفاي».

وحلّت في المركز الرابع المغنية الأميركية أريانا غراندي يليها مغني الراب إيمينيم، وتم إنشاء «سبوتيفاي» في العام 2006، وكان عدد المشتركين فيها مع دفع مقابل مالي أقل من مليون، أما اليوم فقد أصبح عددهم 113 مليونا، ويستخدم المنصة راهنا مجموع 248 مليون شخص من المشتركين وغير المشتركين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاميرا ترصد لحظة سخرية قادة فرنسا وبريطانيا وكندا من ترامب بقمة الأطلسي (فيديو)
دولى
الزعيم الكوري الشمالي يظهر على الحصان بين ثلوج جبل بايكتو
دولى
رئيس لجنة الحدود البحرية بـ«خارجية الوفاق»: المشاورات مع تركيا بدأت في 2010
ليبيا
مسؤول بـ«خارجية الوفاق»: ليبيا تترابط مع تركيا بخط بحري مستقيم.. والاتفاق معها ...
ليبيا
بالفيديو: كل ما يجب معرفته عن حقن البلازما
أناقة وجمال
بكين: واشنطن ستدفع ثمن اعتماد مشروع قانون بشأن مسلمي الأويغور
دولى
البنزرتي يضم مواطنه التونسي ويوزع مهامًا جديدة في المنتخب الليبي بين الشرق ...
رياضة محلية
«العالمية للأرصاد»: 2019 من بين ثلاثة أعوام الأكثر حرارة في التاريخ
دولى
بنك ياباني: أسعار الغذاء تحرق دخل الليبيين.. و«الزراعة» سبيل النجاة
ليبيا
مجلس الأمن يعرب عن «قلقه من التصعيد للعنف» و«تزايد مشاركة المرتزقة» في حرب ...
ليبيا
قفل 41 محلا بالشمع الأحمر بجامع الصقع في طرابلس
ليبيا
غسان سلامة يحذر من فشل لقاء برلين بسبب مذكرتي التفاهم بين الوفاق وتركيا
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خروج التوأمين السيامي الليبيين من العناية المركزة