منح جلال الشرقاوي وشاح جامعة «الملك عبدالعزيز» في ندوته بـ«الإسكندرية للمسرح العربي»

من ندوة تكريم المخرج جلال الشرقاوي (خاص لـ بوابة الوسط)

عُـقدت ظهر الأربعاء، ندوة تكريم المخرج جلال الشرقاوي حامل اسم الدورة الأولى من مهرجان «الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة»، التي حملت اسم «أستاذ في عيون الأجيال».

وعبر جلال الشرقاوي عن سعادته بهذا التكريم، قائلاً: «أشعر بأن كفاح الـ 50 سنة الماضية فاتوا أخذت ثمنهم في هذه اللحظة»، كما وجه الشكر لمؤسس المهرجان، أشرف زكي، لهذا النجاح المشهود في أول دورة، والذي سيشعر بنجاحه العديد من الأجيال الشابة خلال السنوات المقبلة.

وأشار الشرقاوي إلى أنه تعلم الالتزام والنظام، وكان هذا أساس عمله في الفن طوال حياته، كما انتهز الفرصة لقول ملاحظتين عما حدث أثناء حفل افتتاح المهرجان، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع أن يتخلى عن دور المعلم، فأكد قائلاً: «سمعت كثيرًا مقولة (الفن هو القوى الناعمة) وهذا صحيح، فالفن توأم للأمن، ويستطيعان معًا القضاء على الإرهاب، ولكنني اعترض على وصف الفن بكلمة الناعمة، وأقترح أن نسميه بالقوى الخلاقة، وأتمنى أن نستخدمه خلال السنوات المقبلة».

وأضاف المخرج المصري أن ملاحظته الثانية كانت على الفيلم القصير الذي عرض أثناء الحفل الافتتاحي حينما تحدث الفنان محمد صبحي والناقد حسن عطية عن الموهبة، قائلاً: «أنا أرى أن كلمة الموهبة غامضة وبلاغية، ولكن المصطلح الحقيقي لابد أن يكون القوة الداخلية للممثل، الذي إذا لم تتم تنميتها ستموت».

قدم الندوة أستاذ الدراما والنقد محمد رفعت، وأدارها الدكتور مدحت الكاشف، وحاوره على المنصة الفنانة الدكتورة سميرة محسن والمخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان «شرم الشيخ للمسرح الشبابي».

كما تم على هامش الندوة، منح المخرج الكبير وشاح جامعة «الملك عبدالعزيز»، حيث قدم الوشاح عبدالله باحطاب مدير الأندية الطلابية للجامعة، الذي أكد أن جلال الشرقاوي هو أول مَن يحصل على هذا الوشاح من مصر، والذي يمنح للمتميزين والمبدعين.

مهرجان «الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة» يقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة الدكتور علاء عبد العزيز سليمان.

من ندوة تكريم المخرج جلال الشرقاوي (خاص لـ بوابة الوسط)

من ندوة تكريم المخرج جلال الشرقاوي (خاص لـ بوابة الوسط)