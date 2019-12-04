سلسلة «كتاب الوسط» تصدر «التاريخ يتجهم والحياة تضحك»

عن سلسلة «كتاب الوسط» التي تصدرها مؤسسة «الوسط» الإعلامية، صدر كتاب «التاريخ يتجهم والحياة تضحك» للكاتب سالم العوكلي.

الكتاب الذي صمم غلافه الدكتور جهاد منصور يتكون من 301 صفحة من الحجم المتوسط، ويضم أكثر من 50 مقالة كتبها العوكلي عن الأحداث التي مرت بها ليبيا منذ اندلاع ثورة 17 فبراير، يتحدث فيها عن المخاض الصعب لولادة الدولة الجديدة ومراحل التغيير الجذري.

مذكرات وسير ذاتية ضمن العناوين الليبية بمعرض القاهرة للكتاب

يذكر أن الأديب أحمد الفيتوري هو المحرر المسؤول عن سلسلة «كتاب الوسط» التي تصدرها مؤسسة الوسط الإعلامية وانطلقت إصداراتها منذ بداية العام 2018.