«الليبية للآداب» تنظم أمسية حول كتاب «الأيام الجنوبية»

«الليبية للآداب» تنظم أمسية حول كتاب «الأيام الجنوبية»

تنظم الجمعية الليبية للآداب والفنون باستضافة من جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس، الأحد أمسية ثقافية عن كتاب «الأيام الجنوبية» للكاتب يوسف الشريف في قاعة المحاضرات ببيت نويجي للثقافة.

يشارك في الأمسية كل من منصور بوشناف، رضا بن موسى، حواء القمودي، رمضان سليم.

الأديب يوسف الشريف ولد في أواخر العام 1938، ويعد من رواد كتابة القصة في ليبيا، كتب أولى قصصه العام 1959، وفازت قصته «الجدار» بجائزة الفنون والآداب الليبية العام 1968، تخصص في وقت لاحق في مجال الكتابة للأطفال (قصص وموسوعات وترجمة)، وعرف أيضًا كإعلامي وصحفي وإذاعي، ذي إسهامات كبيرة في مجال الإنتاج البرامجي والصحفي.