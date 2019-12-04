المهرجان المغاربي في نابل يطلق اسم شرح البال على دورة 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 ديسمبر 2019, 02:38 مساء
المهرجان المغاربي في نابل يطلق اسم شرح البال على دورة 2020 (فيسبوك)

أعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان المغاربي لمسرح الهواة بنابل تسمية دورتها المقبلة للعام 2020 باسم المسرحي الليبي الراحل «شرح البال عبد الهادي».

وكان المخرج شرح البال فاز في العام 2018 بجائزة أفضل عرض مسرحي في الدورة السابعة للمهرجان، مع فرقة «أجيال» الليبية عن مسرحية «المركب» تأليف سلام السكر، وبطولة كل من الفنان الكوميدي عز الدين الدويلي والممثلة يقين عبد المجيد.

توفي المخرج شرح البال في شهر نوفمبر الماضي بعد صراع طويل مع المرض، قدم خلال مسيرته الفنية عديد الأعمال منها مسرحية «يا مطر يا عمتي» عن قصة للأديب أحمد يوسف عقيلة، وإعداد الكاتب المسرحي فتحي القابسي، وفازت فى العام 2008 بجائزة العمل المتكامل لمهرجان المسرح الوطني الليبي.

وخلال عمله مع فرقة شحات شارك بمسرحيين هما «وجوه» و«ششة كخة» في العام 2012 بفعاليات الدورة السابعة لمهرجان ليالي المسرح الحر الدولي بالعاصمة الأردنية، عمان. 

وكان أُعلن خلال شهر نوفمبر تسمية قاعة العروض ببيت شحات الثقافي ومقر الفرقة الليبية للمسرح والتلفزيون باسم الراحل، وإطلاق «جائزة قوريني المسرحية» في 17نوفمبر 2020 الذي يصادف الذكرى الأولى لرحيل شرح البال، وتنظم الجائزة التى ستحمل اسم الراحل فى دورتها الأولى، الفرقة الليبية للمسرح والتلفزيون بمدينة شحات.

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