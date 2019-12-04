تاناروت يعرض فيلم الأنيميشن «فقدت جسدي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 ديسمبر 2019, 01:24 مساء
تاناروت يعرض فيلم الأنيميشن «فقدت جسدي» (أرشيفية:انترنت)

يعرض تجمع تاناروت للإبداع الليبي، الخميس، فيلم الأنيميشن الفرنسي المصنف كفيلم فانتازيا ودارما «i lost my body»أو «فقدت جسدي»، من إنتاج العام 2019، بمقر التجمع بمدينة بنغازي، ويناقش أعضاء التجمع الفيلم بعد العرض.

الفيلم من إخراج وتأليف جيريمي كلابين، بالتعاون مع غيوم لوريانت في كتابة السيناريو، وشارك فى العمل كل من حكيم فارس، فيكتوار دو بوا، باتريك داسومكاو، ومدة العرض ساعة وواحد وعشرون دقيقة.

تم عرض الفيلم لأول مرة في مهرجان «كان السينمائي» العام 2019 خلال أسبوع النقاد الدولي، وفاز بجائزة «نسبرسو» التي تمنح من قبل النقاد والصحافة، ليصبح أول فيلم رسوم متحركة يفوز بهذه الجائزة.

فاز الفيلم أيضًا بجائزتين بمهرجان «آنسي الدولي للرسوم المتحركة» فى يونيو الماضي، جائزة الفيلم الروائي الطويل، وجائزة الجمهور.

حصلت «نتفليكس»، في مايو، على حقوق عرض الفيلم، بعد عرضه في مهرجان «كان»، وتم عرضه فى دور السينما في بعض البلدان خلال شهر نوفمبر الماضي منها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

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