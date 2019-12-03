وفاة الفنان المصري شعبان عبدالرحيم

وفاة الفنان المصري شعبان عبدالرحيم (ارشيفية:انترنت)

توفي الفنان المصري شعبان عبدالرحيم، الثلاثاء، عن عمر يناهز 62 عامًا، في مستشفى المعادي العسكري بمدينة القاهرة.

وكان الفنان شعبان عبدالرحيم طرح مؤخرًا أغنية جديدة تهاجم قناة الجزيرة من كلمات الشاعر إسلام خليل، وظهر مؤخرا في حفلات موسم الرياض، حيث أحيا حفلا على كرسي متحرك، بعنوان «ليالي المحروسة».

شعبان من مواليد 1957 بحي الشرابية في القاهرة، اشتهر بعدد من الأغاني التي حققت نجاحا كبيرا أبرزها «أنا بكره إسرائيل»، و«هبطل السجاير»، وشارك في بعض الأعمال الدرامية منها فيلم «مواطن ومخبر وحرامي» من إخراج داود عبدالسيد، و«فلاح في الكونغرس» إخراج فهمي الشرقاوي، إضافة إلى عدد من المسرحيات مع الممثل سمير غانم.