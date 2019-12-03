ألانيس موريسيت تطلق أغنية من ألبومها الجديد

المغنية الكندية ألانيس موريسيت في العام 2012 (أ ف ب)

أصدرت المغنية الكندية ألانيس موريسيت التي حققت نجاحا كبيرا في التسعينات أغنية جديدة، الإثنين، من ضمن ألبومها الأول منذ ثماني سنوات، كما أعلنت عن جولة لها في العام 2020.

وستبدأ الجولة التي تتضمن 31 حفلة في يونيو المقبل وهي تحتفل بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لألبومها الشهير «جاغد ليتل بيل»، وستنضم إلى موريسيت على المسرح المغنية الأميركية ليز فاير وفرقة «غاربدج»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأطلقت ألانيس موريسيت البالغة 45 عاما أغنية «ريزنز آي درينك» من ألبومها المقرر إصداره في الأول من مايو 2020 بعنوان «ساتش بريتي فوركس إذ ذي رود».

وحققت هذه المغنية الكندية نجاحا من خلال أغنيات «أيونيك» و«هاند إن ماي بوكيت» و«يو أتا نو» في التسعينات التي تكلمت فيها عن إحباط الشباب وغضبهم في تلك الحقبة.

وحوّل ألبوم «جاغد ليتل بيل» الذي صدر في العام 1995 إلى مسرحية كوميدية ستفتتح هذا الأسبوع في برودواي بمدينة نيويورك.