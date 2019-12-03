استقالة مديرة متحف إثر تهديدات بسبب معرض نسوي

استقالة مديرة متحف إثر تهديدات بسبب معرض نسوي (أ ف ب)

أعلنت مديرة متحف الفنون الجميلة في قرغيزستان، الإثنين، استقالتها إثر تلقي تهديدات بعد معرض نسوي جرى تدشينه بمشاركة فنانة عارية.

ونددت ميرا دجانغاراتشيفا عبر فيسبوك بـ«ردود الفعل السلبية والعدائية» التي طاولتها مع طواقم العمل في المتحف إثر معرض مخصص للحريات الاقتصادية للنساء في هذا البلد ذي الغالبية المسلمة في وسط آسيا، وفقا لوكالة فرانس برس.

وقالت دجانغاراتشيفا «من المؤسف أن يكون ذلك كله صنيعة أشخاص لم يدخلوا يوما إلى متحف»، ولم تدافع وزارة الثقافة في قرغيزستان عن المتحف، لا بل انتقدت الاثنين المعرض معتبرة أنه اعتمد «لغة الاستفزاز».

وأثار تدشين المعرض الأسبوع الماضي ضجة بفعل عرض قدمته الفنانة الدنماركية يولي سافيري عارية، وتناول العرض موضوع حقوق عاملات الجنس، ومن بين الأعمال المعروضة كان هناك كيس ملاكمة على شكل جسد امرأة عارية، غير أن المعرض كان يرمي إلى التثقيف بشأن طريقة حياة النساء القرغيزيات في القرى.