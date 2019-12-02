الهيئة العامة للثقافة تسعى لدعم الشباب ورعاية المواهب

الهيئة العامة للثقافة تسعى لدعم الشباب ورعاية المواهب (فيسبوك)

ناقش اجتماع عقد بديوان الهيئة العامة للثقافة في طرابلس الأربعاء، برئاسة رئيس الهيئة حسن أونيس، سبل تفعيل دور مكاتب دعم الشباب ورعاية المواهب، والتخطيط الاستراتيجي بالبلديات.

وتطرق الاجتماع الذي حضره مدير مكتب دعم الشباب ورعاية المواهب علي بادي، ومدير مكتب التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي ماجدة العالم، ومدير إدارة الفروع والمكاتب الثقافية بالبلديات طارق حدود، إلى آلية تفعيل دور وأنشطة المكاتب عبر الخطط والبرامج المختلفة بما يسهم في خدمة الثقافة، وفقا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وأكد أونيس أهمية تعزيز التنسيق مع الحركة الكشفية بالبلديات للدور المهم للكشاف في التنمية المجتمعية كمؤسسة عريقة وفعالة في المجتمع، واستعرض الاجتماع الاهتمام بالبرامج الثقافية والتوعوية في نشر الوعي حول الإبداع وتحفيز الشباب وتشجيع ودعم المبدعين في مجال الثقافة.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية الإسراع في إنشاء أقسام دعم الشباب ورعاية المواهب، والتخطيط الاستراتيجي في مكاتب الثقافة بالبلديات، لإبراز ودعم المواهب وأفكارهم، ودعم المبادرات الشبابية، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة.