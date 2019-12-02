15 عرضًا مسرحيًا في مهرجان المسرح العربي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 ديسمبر 2019, 10:49 صباحا
15 عرضًا مسرحيًا في مهرجان المسرح العربي (ارشيفية:انترنت)

تأهل 15 عرضًا مسرحيًا للمشاركة في الدورة الثانية عشرة من مهرجان المسرح العربي التي تقام في الفترة من 10 إلى 16 يناير بالعاصمة الأردنية عمان.

وقالت الهيئة العربية للمسرح، المنظمة للمهرجان، الأحد إنها تلقت 114 طلبا للمشاركة في الدورة القادمة بينما استقرت لجنة اختيار العروض على 15 عرضًا منها ستة عروض في مسار المهرجان غير التنافسي وتسعة في المسار التنافسي على جائزة الشيخ سلطان القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي، وفقا لوكالة «رويترز».

وشمل المسار غير التنافسي عروض «أيام صفراء» من مصر و«ثلاث حكايا» من سورية و«رهين» من الجزائر و«سماء أخرى» من المغرب و«على قيد حلم» من الكويت.

وفي المسار التنافسي تشارك «الجنة تفتح أبوابها متأخرة» و«بحر ورمال» من الأردن و«الصبخة» من الكويت و«النمس» و«قاعة الانتظار 1» من المغرب و«جي.بي.إس» من الجزائر و«خرافة» و«سماء بيضاء» من تونس و«مجاريح» من الإمارات.

وكانت الهيئة العربية للمسرح، التي تتخذ من دولة الإمارات مقرًا، أطلقت المهرجان العربي للمسرح في 2009 على أن يقام كل عام في دولة عربية مختلفة، وأقيمت الدورة السابقة في مصر وفاز بجائزة أفضل عمل مسرحي عربي «الطوق والإسورة» لفرقة مسرح الطليعة.

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