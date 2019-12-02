شباك التذاكر: «فروزن 2» يواصل الصدارة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 ديسمبر 2019, 10:18 صباحا
آنا وأولاف وإلسا والممثل جوش غاد ومدعوون في العرض الأول لفيلم «فروزن 2» في هوليوود في 7 نوفمبر 2019 (أ ف ب)

كشفت شركة «إكزبيتر ريليشنز» مواصلة فيلم «فروزن 2» من إنتاج «ديزني» تصدره شباك التذاكر في أميركا الشمالية، محققا إيرادات بلغت 85.2 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وهذا الفيلم هو الجزء الثاني لفيلم «فروزن» الذي عرض في العام 2013. وحقق «فروزن 2» عائدات بلغت 124.7 مليون دولار على خمسة أيام بمناسبة عيد الشكر الخميس في الولايات المتحدة. وهذه عائدات قياسية بالنسبة لعطلة نهاية الأسبوع الطويلة هذه بحسب مجلة «فراييتي».

وبلغ مجموع عائداته في غضون أسبوعين أكثر من 287 مليونا في الولايات المتحدة وكندا فقط، وفق «فرانس برس».

وحل ثانيا فيلم «نايفز آوت» حول لغز جريمة قتل من بطولة دانييل كريغ وجايمي لي كورتس وكريس إيفانز محققا مفاجأة بحصده 27 مليون دولار. وتراجع إلى المركز الثالث فيلم «فورد فرسس فيراري» محققا 13.2 مليونا.

ويستند الفيلم من إنتاج شركة «فوكس» إلى قصة حقيقية تروي طريقة قيام فريق في شركة «فورد» بقيادة المصمم الأسطوري كارول شيلبي (مات دايمن) وبالتعاون مع السائق البريطاني كن مايلز (كريستيان بايل) ببناء سيارة لمواجهة هيمنة «فيراري» الطويلة على سباق لومان الفرنسي.

وحل في المرتبة الرابعة فيلم «إيه بيوتيفل داي إن ذي نيبرهود» حول علاقة صحفي مع النجم التلفزيوني المحبوب فريد رودجرز (توم هانكس) مسجلا إيرادات قدرها 11.8 مليون دولار.

أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب «كوين أند سليم» وهو فيلم درامي رومانسي من بطولة دانييل كالويا وجودي ترنر-سميث الذي حقق 11.7 مليون دولار.

وفي ما يأتي بقية الأعمال في ترتيب أفضل عشرة أفلام:
6 - «21 بريدجز» مع 5.8 مليون دولار.
7 - «بلايينغ ويذ فاير» مع 4.2 مليون دولار
8 - «ميدواي» مع 3.9 مليون دولار
9- «جوكر» مع مليوني دولار
10 - «لاست كريسمس» مع 1.9 مليون دولار

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