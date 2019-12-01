أوركسترا فيينا تعلن وفاة ماريس يانسونز

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 ديسمبر 2019, 04:58 مساء
ماريس يانسونز خلال قيادته أوركسترا فيينا الفيلهارمونية، حفل رأس السنة، الأول من يناير 2012 (أ ف ب)

أعلنت أوركسترا فيينا الفيلهارمونية، الأحد، وفاة قائد الأوركسترا اللاتفي ماريس يانسونز، الذي قاد بعضًا من أهم الفرق الأوركسترالية العالمية خلال مسيرته، عن 76 عامًا.

وقالت الفرقة النمساوية التي أدارها يانسونز ثلاث مرات في الحفل الراقي المقام لمناسبة رأس السنة: «تلقينا صباح اليوم النبأ المحزن والمفجع عن وفاة ماريس يانسونز».

وأوضحت السلطات الروسية من ناحيتها أن يانسونز توفي في منزله، في سان بطرسبورغ، وفق ما نشرت وكالة «فرانس برس».

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مقربين من العائلة أن يانسونز توفي جراء قصور في وظائف القلب، بعدما تعرض مرات عدة في السابق لحالات احتشاء في عضلة القلب.

وكان ماريس يانسونز يتولى منذ 2003 إدارة أوركسترا راديو بافاريا السمفونية، بعدما أدار فرقًا أوركسترالية مهمة عدة بينها أوركسترا كونسرتغيبو الملكية في أمستردام (2004 - 2016) وأوركسترا أوسلو الفيلهارمونية وأوركسترا بيتسبورغ السمفونية.

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وُلد ماريس يانسونز في 14 يناير 1943 في ريغا، وهو ابن قائد الأوركسترا أرفيد يانسونز. وتتلمذ على يد قائد الأوركسترا النمساوي هربرت فون كارايان (1908 - 1989) والروسي يفغيني مرافينسكي (1903 - 1988). ودرس العزف على الكمان والبيانو وإدارة الفرق الموسيقية في كونسرفاتوار لينينغراد.

وتعاون يانسونز مع جميع قادة الأوركسترا الكبار في العالم تقريبًا خلال السنوات الأخيرة. وكان خصوصًا عضوًا في النادي المغلق لقادة الأوركسترا الذين أداروا أوركسترا فيينا الفيلهارمونية في حفل رأس السنة، واختاره موسيقيو الفرقة أنفسهم لهذه المهمة في 2006 و2012 و2016.

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