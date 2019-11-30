القائمة الكاملة لجوائز مهرجان القاهرة السينمائي

اختتمت، مساء الجمعة، فعاليات الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في العاصمة المصرية، بإعلان أسماء الفائزين بالجوائز، خلال الحفل الذي أقيم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور كبير للحدث.

وجاءت الجوائز كالتالي:

* جائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان: «بيك نعيش» إخراج مهدي برصاوي - تونس فرنسا لبنان

سينما الغد للأفلام القصيرة

* تنويه خاص: «فخ» إخراج ندى رياض - مصر - مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة

* تنويه خاص: «تماس» إخراج سمير سرياني - لبنان - مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة

* جائزة لجنة التحكيم: «سوء الحظ العجيب للتمثال الحجري» إخراج جابرييل أبرانتيس - البرتغال فرنسا - مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة

* جائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير: «أمبيانس» إخراج وسام الجعفري - فلسطين - مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة

أسبوع النقاد الدولي

* جائزة فتحي فرج جائزة لجنة التحكيم الخاصة: «اعتقال» إخراج أندريه كون - رومانيا - مسابقة أسبوع النقاد الدولي

* جائزة شادي عبدالسلام لأحسن فيلم: «أرض الرماد» إخراج صوفيا كيروس أوبيدا - كوستاريكا، وتشيلي، والأرجنتين - مسابقة أسبوع النقاد الدولي

مسابقة آفاق السينما العربية

* أحسن فيلم غير روائي: «بيروت المحطة الأخيرة» إخراج إيلي كمال - لبنان، الإمارات - مسابقة آفاق السينما العربية

* أحسن أداء تمثيلي- الممثل على ثامر - «شارع حيفا» إخراج مهند حيال - العراق - مسابقة آفاق السينما العربية

* جائزة صلاح أبو سيف جائزة لجنة التحكيم الخاصة: «بيك نعيش» إخراج مهدي برصاوي - تونس، فرنسا، لبنان - مسابقة آفاق السينما العربية

* جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم: «شارع حيفا» إخراج مهند حيال - العراق - مسابقة آفاق السينما العربية

* جائزة أفضل فيلم عربي وقدرها 15 ألف دولار: «بيك نعيش» إخراج مهدي برصاوي - تونس، فرنسا، لبنان

* جائزة الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية «فيبريسي»: «أبناء الدنمارك» إخراج علاوي سليم - الدنمارك

* جائزة يوسف شريف رزق الله (الجمهور) وقدرها 20 ألف دولار: «احكيلي» إخراج ماريان خوري - مصر