علياء زكي: «أيام القاهرة» حجزت مكانها على خريطة محترفي السينما والتلفزيون

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش | الأربعاء 27 نوفمبر 2019, 03:55 مساء
مديرة «أيام القاهرة لصناعة السينما» علياء زكي (بوابة الوسط)

قالت علياء زكي، مديرة «أيام القاهرة لصناعة السينما» إن النسخة الثانية التي اختتمت فعالياتها الثلاثاء، شهدت توسعا وتطورا كبيرين، على مستوى مشاركات الضيوف، والدعم المقدم من الرعاة.

وأكدت أن الحدث أصبح مهما لمحترفي صناعة السينما والتلفزيون، ويضعونه على خريطتهم كل عام، حيث يعتبرونه فرصة للالتقاء والتعارف مع أصحاب المشاريع المشاركة في ملتقى القاهرة لصناعة السينما، الذي يقام ضمن «أيام القاهرة»، ويقدم دعما للفائزين تصل قيمته إلى 200 ألف دولار.

وأوضحت مديرة الحدث أن «أيام القاهرة لصناعة السينما» استطاعت أن تثبت وجودها كمنصة كانت الصناعة في أمس الحاجة إليها، خصوصا بعد توقف منصات مهمة كانت تقدم الدعم للسينما منها «دبي»، مشيرة في الوقت نفسه إلى ردود الأفعال الإيجابية على المحاضرات والورش التدريبية التي تقدمها المنصة خلال مهرجان القاهرة، لما ينقله الضيوف من خبرات إلى صناع السينما، تساعدهم في حياتهم المهنية.

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وكشفت علياء زكي نيتها العمل خلال الفترة المقبلة، على إقامة فعاليات مرتبطة بالمنصة طوال العام، لتكون مصدر إلهام لكثير من الموهوبين، الذين ينتظرونها من العام للعام.

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