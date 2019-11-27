عرض «الرجل الودود» بمهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش | الأربعاء 27 نوفمبر 2019, 12:41 مساء
مشهد من الفيلم البرازيلي «الرجل الودود» (بوابة الوسط)

ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في السادسة والنصف من مساء الأربعاء، عرض «جالا» للفيلم البرازيلي «الرجل الودود»، للمخرج إيبير كارفالو وذلك في المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية.

و«جالا» يقصد بها العروض الاحتفالية في المهرجان، إذ يسبق العرض «ريد كاربت» يمر عليه صناع الفيلم وضيوفه.

الفيلم يشارك في المسابقة الدولية، وتدور أحداثه حول نجم روك يجد نفسه متورطا في مقتل ضابط شرطة بشكل غير مباشر، فيسعى لإبراء ذمته عبر رحلة ليلية للبحث عن الطفل المشتبه فيه، ليصطدم بكلتا السلطتين اللتين تتنازعان السيطرة على المجتمع: الشرطة ومواقع التواصل الاجتماعي.

طالع أيضا: العرض الدولي الأول لـ«قبل ما يفوت الفوت» في «القاهرة»

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

600 رجل إطفاء يفشلون في إخماد حريق في كاليفورنيا
دولى
الأمم المتحدة تحدد هويات 160 من مسلحي «داعش» بشأن مذابح اليزيديين
عربى
ترشيح ثلاث نساء بينهن يمنية للفوز بـ«نوبل» حقوق الإنسان.. «كشفت سجونا سرية»
دولى
خلال لقاء مع حفتر.. وفد أميركي يتهم روسيا بـ«استغلال» الصراع في ليبيا
ليبيا
خطة فرنسية لوقف العنف ضد النساء.. مقتل 117 امرأة خلال 2019
دولى
خبير ليبي: التوجه للطاقة المتجددة ليس حلا عمليا لأزمة الكهرباء
ليبيا
تيلور سويفت تفوز بـ6 بحفل جوائز الموسيقى الأميركية
ثقافة وفن
انقلاب سفينة شحن على متنها 14600 رأس غنم
منوعات
السودانيات.. شاركن في إطاحة البشير ويطلبن التخلص من عقوبة الجلد وقيود السلطة
عربى
باشاغا يأمر الأجهزة الأمنية بالقبض على «المنسق العام بين أنصار الشريعة وداعش»
ليبيا
شاهد بمحاكمة «إس. إن. سي. لافالين»: الرشاوى كانت صكا للاستثمار الأجنبي في ليبيا
ليبيا
البحرية الأميركية تتحدى ترامب وتواصل إجراءات طرد «جندي داعش»
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: 10 نصائح لغسيل سيارتك