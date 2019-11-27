عرض «الرجل الودود» بمهرجان القاهرة السينمائي

مشهد من الفيلم البرازيلي «الرجل الودود» (بوابة الوسط)

ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في السادسة والنصف من مساء الأربعاء، عرض «جالا» للفيلم البرازيلي «الرجل الودود»، للمخرج إيبير كارفالو وذلك في المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية.

و«جالا» يقصد بها العروض الاحتفالية في المهرجان، إذ يسبق العرض «ريد كاربت» يمر عليه صناع الفيلم وضيوفه.

الفيلم يشارك في المسابقة الدولية، وتدور أحداثه حول نجم روك يجد نفسه متورطا في مقتل ضابط شرطة بشكل غير مباشر، فيسعى لإبراء ذمته عبر رحلة ليلية للبحث عن الطفل المشتبه فيه، ليصطدم بكلتا السلطتين اللتين تتنازعان السيطرة على المجتمع: الشرطة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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