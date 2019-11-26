صدور «لعبة المكعبات» لمحمد المغبوب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 نوفمبر 2019, 05:31 مساء

صدرت في القاهرة، الثلاثاء، الأضمومة القصصية «لعبة المكعبات» لمحمد المغبوب، التي تضم عددا من القصص القصيرة.

والمغبوب أديب ليبي ولد في طرابلس سوق الجمعة، العام 1954/11/3، درس العلوم السياسية، ثم حصل على دبلوم في الإدارة العامة.

للمغبوب أكثر من ثلاثين إصدارا أدبيا شعرا ونثرا عن عدد من دور النشر الليبية والعربية، ومن أهم أعماله «بين قوسين» (رواية)، و«طرابلس فيض من عسل الوطن» (ديوان شعر)، و«حافة الليل» (مجموعة قصصية)، و«طرابلس غيمة الروح الممطرة» (ديوان شعر)، و«المتاهة» (مجموعة قصصية)، و«بقايا» (مجموعة قصصية)، و«كلام الصمت» (مجموعة قصصية)، و«زاوية حرجة للحقيقة» (مجموعة قصصية)، و«هل تقبلين دعوتي إلى العشاء» (ديوان شعر)، و«رجل عارك ظله» (رواية)، و«غواية» وهي رواية ضمن ثلاثية «الفينكس»، وديوان «أنبأني الهدهد».

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