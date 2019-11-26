العرض الدولي الأول لـ«قبل ما يفوت الفوت» في «القاهرة»

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش | الثلاثاء 26 نوفمبر 2019, 03:43 مساء
الفيلم التونسي «قبل ما يفوت الفوت» (بوابة الوسط)

يعرض في السابعة من مساء الثلاثاء، الفيلم التونسى الفرنسي «قبل ما يفوت الفوت» للمخرج مجدي لخضر، الذي يشارك بمسابقة «أسبوع النقاد» في عرضه الدولى الأول، في المسرح الصغير، بدار الأوبرا المصرية.

وتدور أحداث الفيلم حول «على» الخيّاط التونسي الذي يقضي معظم وقته باحثا عن كنز مدفون تحت منزله الآيل للسقوط.، وفي يوم وبعد انهيار منزله، يجد نفسه عالقا مع زوجته وابنيه، مجبرا على تعلم العناية والاهتمام بهم والبحث عن وسيلة لإنقاذهم.

وتتواصل فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الحادية والأربعين، حتى 29 نوفمبر، دورة الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، مع الإبقاء على اسمه مديرا فنيا، كما تم إطلاق اسمه على جائزة الجمهور.

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