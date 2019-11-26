جيرمو أرياغا ينقل خبراته في كتابة السيناريو لجمهور القاهرة

الكاتب المكسيكي جيرمو أرياغا (بوابة الوسط)

يحظى صناع الأفلام المصريون والعرب والجمهور للمرة الأولى بفرصة مشاركة الكاتب والسيناريست المكسيكي جيرمو أرياغا الفائز بالجوائز والمرشح للأوسكار، وذلك في الثانية من مساء الثلاثاء، بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

المحاضرة تمتد لأكثر من ثلاث ساعات، وتقام تحت عنوان «السرد القصصي الخطي وغير الخطي ومتعدد الخطوط»، ويتعمق خلالها أرياغا، في جوهر إتقانه لكتابة السيناريو، والسرد غير الخطي والخطي ومتعدد الخيوط.

واختار مهرجان القاهرة السينما المكسيكية ضيف شرف دورته الحادية والأربعين التي تختتم في 29 نوفمبر، فيما يعرض المهرجان بهذه المناسبة ثمانية أفلام مكسيكية، ويكرم اثنين من صناعها هما جويرمو أرياغا والمخرج كارلوس ريغاديس.

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