جيرمو أرياغا ينقل خبراته في كتابة السيناريو لجمهور القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش | الثلاثاء 26 نوفمبر 2019, 02:26 مساء
الكاتب المكسيكي جيرمو أرياغا (بوابة الوسط)

يحظى صناع الأفلام المصريون والعرب والجمهور للمرة الأولى بفرصة مشاركة الكاتب والسيناريست المكسيكي جيرمو أرياغا الفائز بالجوائز والمرشح للأوسكار، وذلك في الثانية من مساء الثلاثاء، بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

المحاضرة تمتد لأكثر من ثلاث ساعات، وتقام تحت عنوان «السرد القصصي الخطي وغير الخطي ومتعدد الخطوط»، ويتعمق خلالها أرياغا، في جوهر إتقانه لكتابة السيناريو، والسرد غير الخطي والخطي ومتعدد الخيوط.

واختار مهرجان القاهرة السينما المكسيكية ضيف شرف دورته الحادية والأربعين التي تختتم في 29 نوفمبر، فيما يعرض المهرجان بهذه المناسبة ثمانية أفلام مكسيكية، ويكرم اثنين من صناعها هما جويرمو أرياغا والمخرج كارلوس ريغاديس.

طالع أيضًا: السينما المكسيكية ضيف شرف مهرجان القاهرة السينمائي

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خطة فرنسية لوقف العنف ضد النساء.. مقتل 117 امرأة خلال 2019
دولى
خبير ليبي: التوجه للطاقة المتجددة ليس حلا عمليا لأزمة الكهرباء
ليبيا
تيلور سويفت تفوز بـ6 بحفل جوائز الموسيقى الأميركية
ثقافة وفن
انقلاب سفينة شحن على متنها 14600 رأس غنم
منوعات
السودانيات.. شاركن في إطاحة البشير ويطلبن التخلص من عقوبة الجلد وقيود السلطة
عربى
باشاغا يأمر الأجهزة الأمنية بالقبض على «المنسق العام بين أنصار الشريعة وداعش»
ليبيا
شاهد بمحاكمة «إس. إن. سي. لافالين»: الرشاوى كانت صكا للاستثمار الأجنبي في ليبيا
ليبيا
البحرية الأميركية تتحدى ترامب وتواصل إجراءات طرد «جندي داعش»
دولى
المشتبه في اغتيال صحفية تحقيقات «تهريب النفط الليبي» يطلب الحصانة للإدلاء ...
ليبيا
«داخلية الوفاق»: الحظر الجوي فوق طرابلس «جريمة» يعاقب عليها القانون الوطني ...
ليبيا
المسماري يعلن فرض «حظر جوي» فوق طرابلس
ليبيا
غضب في «أغاديز» بالنيجر بعد تراجع مواكب الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف مادة خطيرة جديدة في السجائر الإلكترونية