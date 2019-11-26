مهرجان القاهرة السينمائي يعرض «صائد الجوائز»

مشهد من فيلم «مونوز» (بوابة الوسط)

يعرض مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» في التاسعة والنصف من مساء الثلاثاء، الفيلم الكولومبي - الأرجنتيني «مونوز» للمخرج أليخاندرو لاندز، المشارك في القسم الرسمي خارج المسابقة في عرضه الأفريقي الأول، وذلك في المسرح الصغير، بدار الأوبرا المصرية.

وتدور أحداث الفيلم الذي اقتنص جائزة أحسن فيلم من مهرجانات «صندانس» و«لندن» و«سان سباستيان» و«ترانسلفانيا»، حول مجموعة من الجنود الشباب الذين يمثلون جزءًا من جماعة متمردة تسمى المنظمة، بالحفاظ على رهينتهم الطبيبة، جوليان نيكولسون.

وعندما يضرب هجوم عسكري قاعدتهم تحاول هي الهرب. فيلم جمع جوائز أحسن فيلم من مهرجانات «صندانس» و«لندن» و«سان سباستيان» و«ترانسلفانيا».

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