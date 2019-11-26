متحف في دريسدن يتعرض للسرقة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 نوفمبر 2019, 10:31 صباحا
سرقة حلي قديمة من متحف في دريسدن، 25/نوفمبر 2019 (أ ف ب)

أعلنت الشرطة تعرض متحف «غرونيس غيفولب» في دريسدن (شرق ألمانيا) لعملية سطو صباح الإثنين، وسرقت منه حلي قديمة، لم تحدد قيمتها حتى الآن.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن المسروقات تقدر بملايين عدة من الدولارات، بينما قالت «بيلد» إن عملية السطو طالت خصوصا قاعة كنز أغسطس الثاني القوي، ملك بولندا وأمير ساكسكوني، في القرن الثامن عشر.

وقال المحققون إن محولا كهربائيا دمر قرب المتحف، قرابة الساعة الخامسة فجر الإثنين، لتعطيل صفارات الإنذار، حسب «فران برس».

ودخل اللص أو اللصوص بعد ذلك عبر نافذة إلى المتحف وسرقوا مجوهرات وماسات وأحجارا كريمة. وبنيت قاعات متحف «غرونيس غيفولب» في القرن السادس عشر.

واعتبارا من العام 1723، وضع فيه الملك أغسطس الثاني القوي قطعا عائدة إلى عصر النهضة والحقبة الباروكية. ودمّر جزء من المتحف خلال الحرب العالمية الثانية خلال قصف الحلفاء.

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