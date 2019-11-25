«إن شئت كما في السماء» في مهرجان القاهرة

مهرجان القاهرة السينمائي يعرض فيلم «إن شئت كما في السماء» لإيليا سليمان (بوابة الوسط)

يعرض مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» في تمام العاشرة من مساء الإثنين، الفيلم الفرنسي - الكندي «إن شئت كما في السماء» للمخرج إيليا سليمان المشارك في القسم الرسمي خارج المسابقة، وذلك في المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية.

يسافر المخرج الفلسطيني إيليا سليمان متأملًا العالم، واضعًا يده على تشابهات غير متوقعة بين وطنه، فلسطين، وكل مكان آخر. الفيلم فائز بتنويه خاص من مهرجان «كان».

وانطلقت فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الأربعاء، ويختتم 29 نوفمبر. فيما أهدى الدورة 41 للناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، مع الإبقاء على اسمه مديرا فنيا، كما تم إطلاق اسمه على جائزة الجمهور.

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