مكتب الثقافة ينظم محاضرة عن تاريخ غدامس

مكتب الثقافة ينظم محاضرة عن تاريخ غدامس (فيسبوك)

نظم مكتب الثقافة غدامس، الخميس، محاضرة ضمن صالونه الثقافي الثامن، بعنوان «غدامس درة الصحراء»، ألقاها كل من عبدالله بن سويد ومحمد التركي، بقاعة محمد موري بالمركز الثقافي غدامس.

تناولت المحاضرة تاريخ مدينة غدامس وأبرز معالمها التاريخية والتراثية، وأهمية المدينة الاقتصادية باعتبارها ممرًّا لطريق القوافل التجارية منذ أقدم العصور، وما تحتويه المدينة من إرث حضاري وتاريخي، وتم عرض فيديو عن تاريخ المدينة، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني.

ومن بين الحضور، وفد من جمعية أصدقاء السكر، وأعضاء جمعية محبي وقدامى كرة السلة بالمدينة القديمة طرابلس، ومجموعة من المثقفين والأكاديميين والمهتمين بالثقافة.