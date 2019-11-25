«القاهرة السينمائي» يعرض «الإله موجود واسمها بترونيا»

فيلم «الإله موجود واسمها بترونيا» (بوابة الوسط)

يعرض في الثانية عشرة من ظهر الإثنين، الفيلم الفائز بجائزة النقاد العرب لأفضل فيلم أوروبي، «الإله موجود واسمها بترونيا» للمخرجة تيونا ستروجار مايتفسكا، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بقاعة المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

الفيلم إنتاج مقدوني - بلجيكي- سلوفيني - كرواتي- فرنسي مشترك، وتتبع أحداثه فتاة مقدونية تقرر تحدي العادات والتقاليد، فتلقي بنفسها في النهر وتلتقط الصليب في أحد المراسم الدينية المخصصة للرجال فقط؛ مما يقلب المجتمع بكل أركانه عليها.

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