«فروزن 2» يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 نوفمبر 2019, 11:13 صباحا
جوش غاد وإديانا منزل وجوناثان غروف خلال عرض "فروزن 2" في لندن (أ ف ب)

تصدر فيلم «فروزن 2» من إنتاج ديزني شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع محققًا إيرادات بلغت 127 مليون دولار على ما ذكرت شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وهذا الفيلم هو الجزء الثاني لفيلم «فروزن» الذي أطلق في العام 2013، وحقق «فروزن 2» عائدات قياسية لشهر نوفمبر لفيلم صور متحركة وفق مجلة «فراييتي»، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وحل في المركز الثاني فيلم «فورد فرسس فيراري» الذي كان متصدرا الأسبوع الماضي وحقق إيرادات بلغت 16 مليون دولار، ويستند الفيلم من إنتاج شركة «فوكس» إلى قصة حقيقية تروي طريقة قيام فريق في شركة «فورد» بقيادة المصمم الأسطوري كارول شيلبي (مات دايمون) وبالتعاون مع السائق البريطاني كن مايلز (كريستيان بايل) ببناء سيارة لمواجهة هيمنة «فيراري» الطويلة على سباق لومان الفرنسي.

وجاء في المركز الثالث فيلم «إيه بيوتيفول داي إن ذي نيبرهود» الجديد من إنتاج «سوني» محققًا عائدات بلغت 13.5 مليون دولار، وتدور قصة الفيلم حول علاقة صحفية بالنجم التلفزيوني المحبوب فريد رودجرز الذي يؤدي دوره الممثل توم هانكس.

وذهب المركز الرابع إلى فيلم «21 بريدغز» الذي حقق 9.2 مليون دولار، وفي ما يأتي بقية الأعمال في ترتيب أفضل عشرة أفلام:

5- «ميدواي» (4.7 مليون دولار)

6- «بلايينغ ويذ فاير» (4.6 مليون دولار)

7 - «ذي غود لاير» (3.4 مليون دولار)

8 - «تشارليز إنجلز» (3.2 مليون دولار)

9 - «لاست كريسمس» (3 ملايين دولار)

10 - «جوكر» (2.8 مليون دولار)

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