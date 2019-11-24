مهرجان القاهرة يعيد عرض «رزق السينما»

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي أن الفيلم التسجيلي «رزق السينما» الذي أنتجه المهرجان ضمن برنامج تكريم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، سيعاد عرضه، في التاسعة والنصف من مساء الأحد بالمسرح الصغير، في دار الأوبرا المصرية.

وعرض الفيلم السبت، بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، ورئيس المهرجان محمد حفظي، وأحمد شوقي القائم بأعمال المدير الفني، ومن أسرة الراحل يوسف شريف رزق الله، حضرت زوجته ميرفت الإبياري، ونجلاه أحمد وكريم رزق الله، بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات، أبرزهم، الدكتورة درية شرف الدين، والفنانين إلهام شاهين وأروى جودة وسامية محمد علي، بالإضافة إلى النقاد طارق الشناوي ومحمود عبدالشكور، ومدير التصوير سعيد شيمي.

«رزق السينما» إخراج عبدالرحمن نصر، ويظهر خلاله أكثر من 20 شخصية تتحدث عن علاقتها بالراحل يوسف شريف رزق الله، منهم؛ الكاتب وحيد حامد، والفنانان يسرا وحسين فهمي، والمخرجون يسري نصر الله وهالة خليل وخيري بشارة ومروان حامد، ومديرا التصوير محمود عبدالسميع رئيس جمعية الفيلم، وسعيد شيمي، والنقاد كمال رمزي وطارق الشناوي ومحمود عبدالشكور وخالد محمود، ورامي عبدالرازق ورامي المتولي، بالإضافة إلى الإعلامية درية شرف الدين وزير الإعلام السابق، والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، والإعلامي شريف نور الدين، والناقدة ماجدة واصف رئيس مهرجان القاهرة السابق، والسيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر.

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كما يظهر خلال الفيلم أيضا نجلا الراحل الناقد أحمد رزق الله، والمهندس كريم رزق الله، ومن أسرة المهرجان يتحدث عنه المنتج محمد حفظي رئيس المهرجان، والناقد أحمد شوقي القائم بأعمال المدير الفني.

وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في أغسطس الماضي، عن إهداء الدورة 41 للناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، والإبقاء على اسمه مديرا فنيا، كما تم إطلاق اسمه على جائزة الجمهور.

يوسف شريف رزق الله ارتبط بمهرجان القاهرة السينمائي منذ دوراته الأولى، ومنحه حوالي 40 عاما من حياته، بدأت بمشاركته في لجنة اختيار الأفلام بالدورات الأولى، قبل أن يتم اختياره سكرتيرا فنيا للمهرجان العام 1987، ثم مديرا فنيا العام 2000 وحتى رحيله 12 يوليو 2019.