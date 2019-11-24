انطلاق مهرجان تادرارت التراثي السياحي

انطلاق الدورة الأولى لمهرجان تادرارت التراثي الثقافي السياحي، في لعوينات (بوابة الوسط)

انطلقت السبت بمنطقة لعوينات (جنوبي غرب ليبيا) فعاليات الدورة الأولى لمهرجان تادرارت التراثي الثقافي السياحي، بحضور رسمي وشعبي، شمل إبراهيم ماخي رئيس المجلس التسييري غات وعددا من أعيان المنطقة.

وقال بشير السنوسي رئيس لجنة المهرجان العليا لـ«بوابة الوسط» إن «الهدف من المهرجان هو تسليط الضوء على السياحة الصحراوية ورسالة إلى الليبيين والعالم بأن منطقة أكاكوس آمنة، إلى جانب تنشيط السياحية الداخلية والخارجية، وكذلك أن السياحة وما يتبعها من مناشط هي بديل للنفط وتمثل قاعدة اقتصادية يعتمد عليها».

طالع أيضا: للمرة الأولى منذ 2011: عائلات ليبيا تبدأ رحلة سياحية إلى جبال أكاكوس (صور)

وأضاف السنوسي أن المهرجان يستمر لمدة يومين، ويتضمن عروضا للموروث الثقافي الليبي القديم للطوارق، من خلال عروض المهاري والأكلات، إلى جانب المقتنيات وعروض المهاري والأغاني التارقية الأصيلة، فضلا عن المحاضرات والندوات.

يشار إلى أن منطقة لعوينات تبعد عن أكاكوس 35 كيلومترا، وتعتبر بوابة أكاكوس، وكذلك كانت منطقة تزود للسائحين قبل 2011، ويوجد بها عدد من مخيمات إيواء السائحين والمرشدين، إلى جانب أنها كانت إحدى المناطق التي أقام فيها العالم الإيطالي موري، صاحب كتاب «تادرارت أكاكوس».

انطلاق الدورة الأولى لمهرجان تادرارت التراثي الثقافي السياحي، في لعوينات (بوابة الوسط)

انطلاق الدورة الأولى لمهرجان تادرارت التراثي الثقافي السياحي، في لعوينات (بوابة الوسط)