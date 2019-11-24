«القاهرة السينمائي» يناقش الجدل التاريخي في السينما المصرية

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش | الأحد 24 نوفمبر 2019, 12:50 مساء
النقاد المشاركون في الحلقة البحثية (بوابة الوسط)

يعقد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بالتعاون مع جمعية نقاد السينما المصرية، حلقة بحثية بعنوان «الجدل في الحدث التاريخي في السينما المصرية في الفترة بين 1952 - حتى الآن»، التي تدور حول العلاقة التبادلية بين السينما والأحداث التاريخية والاجتماعية في التاريخ المصري منذ العام 1952.

تناقش الأبحاث يومي 24، 25 نوفمبر الجاري، في قاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، بواقع جلستين يوميًّا، ومن المقرر أن تتم مناقشة بحثين في كل جلسة.

يشارك في الحلقة البحثية عدد من النقاد والباحثين البارزين؛ كمال رمزي وماجدة خير الله وأحمد عبد العال وابتسام عبد السلام ورانيا يحيى وعصام زكريا ومحمد سيد عبد الرحيم وعلياء طلعت.

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