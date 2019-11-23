ممثل يفترض إعلانا لهتلر عن «مشكلة اليهود» في «فيسبوك»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 نوفمبر 2019, 04:28 مساء
الممثل ساشا بارون كوهين خلال عشاء في هوليوود في يوليو 2019 (أ ف ب)

سخر الممثل الكوميدي البريطاني، ساشا بارون كوهين، من سياسية نشر الإعلانات على «فيسبوك»، قائلا بتهكم إن أدولف هتلر لكان تمكن من أن يبث إعلانات معادية للسامية على «فيسبوك» لو كانت موجودة في زمنه، فيما ردت الشركة بأن كلام كوهين «محور».

وأضاف خلال مؤتمر عقدته منظمة مكافحة معادة السامية في نيويورك «إذا دفعت لها ستبث فيسبوك كل الدعايات السياسية التي تريدها حتى لو كانت تحتوي على أكاذيب»، وفق «فرانس برس».

وتابع «من هذا المنطلق، لو كان الموقع موجودا في الثلاثينات لكان سمح لهتلر بنشر إعلانات مدتها 30 ثانية حول حله للمشكلة اليهودية».

وردا على كلام كوهين، قال ناطق باسم «فيسبوك» لوكالة «فرانس برس»، «حوّر ساشا بارون سياسة فيسبوك. فخطابات الكراهية محظرة على برنامجنا (...) لا يمكن لأحد بما في ذلك الشخصيات السياسية، الدفاع عن الكراهية والعنف والقتل الجماعي والترويج لها».

طالع أيضا: «فيسبوك» يستخدم رقم هاتفك لأغراض إعلانية

ودعا ساشا بارون كوهين الذي أدى سلسلة من الشخصيات في السينما، من بورات إلى برونو، الشبكة الاجتماعية إلى التحقق من محتوى الإعلانات قبل نشرها. وقال «عندما تكون الإعلانات مزيفة (تعطي معلومات خاطئة) أعيدوا الأموال وامتنعوا عن نشرها».

وفي سبتمبر، أعلنت شبكة «فيسبوك» أنها لن تغربل الإعلانات السياسية، معللة أنه عموما ستكون رؤيتها مثيرة لاهتمام مستخدمي الإنترنت، ما تسبب في الكثير من الانتقادات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السجن 19 عاما لعنصر سابق في الـ«سي آي إيه» بتهمة التجسس لصالح الصين
دولى
منتخب مصر الأولمبي يفوز بـ«أمم أفريقيا» على حساب كوت ديفوار في مباراة مثيرة
رياضة عالمية
آلاف اللبنانيين يحتفلون شعبيا بذكرى الاستقلال ويطالبون باستقلال جديد
عربى
لبنان ينتفض من أجل «الاستقلال الحقيقي» بعد 76 عاما من ولادة الجمهورية
عربى
تدشين شبكة قطارات بـ2.8 مليار يورو في موسكو
اقتصاد
بالفيديو.. رابحون وغائبون في معرض دبي الدولي للطيران
اقتصاد
العدد 209: تداعيات الموقف الأميركي.. وإضراب المعلمين.. و«صحوة» المنتخب
ليبيا
لوكسمبورغ: على الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطينية بعد تأييد أميركا ...
عربى
شاهد.. الصور الأولى للتوأم السيامي الليبي بعد فصلهما
ليبيا
سلتو: كنت واثقًا من هز الشباك أمام تنزانيا.. ونجحت في إسعاد الجماهير
رياضة محلية
تفاصيل جديدة في إقالة بوكيتينو والتعاقد مع مورينيو لتدريب توتنهام
رياضة عالمية
خسائر العالم جراء التغير المناخي قد تبلغ 7.9 تريليون دولار في 2050
اقتصاد
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أعراض وخطورة نقص فيتامين B12