بيع أول قصة مصورة لـ«مارفل» بسعر قياسي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 نوفمبر 2019, 10:32 صباحا
عدة قصص مصورة تحمل إهداء من ستان لي في مزاد في بيفرلي هيلز في كاليفورنيا في 13 نوفمبر 2018 (أ ف ب)

أعلنت دار «هيريتدج أوكشنز» أن أول قصة مصورة من إنتاج «مارفل» بيعت، الخميس، في مزاد بسعر 1,26 مليون دولار.

وهذا الرقم مبلغ قياسي للشركة الأميركية المتخصصة، التي تقف وراء شخصيات مثل «سبايدرمان» و«إكس من» و«افنجرز»، وفق «فرانس برس».

والقطعة التي عرضت للبيع صدرت العام 1939 من سلسة «مارفل كوميكس» عن «تايملي كوميكس»، التي استحالت في ما بعد إلى «مارفل».

وقال إد جاستر نائب رئيس «هيرتدج أوكشنز»: «إنها نسخة تاريخية عن قصة مصورة تاريخية. إنها من دون شك سلف كل قصص مارفل المصورة التي لولاها لما كان لدينا كل هذه القصص والشخصيات».

في الستينات وبدفع من كاتب السيناريو ستان لي، صدر عن «مارفل» أبطال خارقون دخلوا عالم الأسطورة وباتوا يتصدرون شباك التذاكر في العالم بأسره بعد تحويلها إلى أفلام سينمائية.

وباتت هذه القطعة أغلى قصة مصورة من إنتاج «مارفل» تباع في مزاد. وكان السعر القياسي السابق سجل العام 2011 وبلغ 1,1 مليون دولار لقطعة يظهر فيها «سبايدرمان» للمرة الأولى.

وتبقى القصة المصورة الأغلى في العالم، الإصدار الأول لمجلة «إكشن كوميكس» (1938) الذي بيع بسعر 3,2 مليون دولار في 2014. وكانت تتضمن أول ظهور لـ«سوبرمان».

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