مكتب الثقافة بطبرق يحتفل بمرور 56 عاما على تأسيس فرقة الفن المسرحي

مكتب الثقافة بطبرق يحتفل بمرور 56 عاما على تأسيس فرقة الفن المسرحي, (الإنترنت)

أقام مكتب الثقافة والمجتمع المدني بطبرق، احتفالية بمرور 56 عاما على تأسيس فرقة الفن المسرحي بالمدينة.

وقال الفنان مفتاح السبع أحد الفنانين بطبرق اليوم السبت في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن طبرق كانت انطلاقة المسرح الليبي ومؤسسه الفنان الراحل محمد عبدالهادي، بعدما عاد من بيروت، والذي أسس أول فرقة «هواة التمثيل».

وتحدث عن فرقة الفن المسرحي طبرق، والتي وصفها بأنها رائدة الفرق المسرحية والمسرح في طبرق، وهي تحتفل اليوم بعيدها الذهبي بمرور 56عامآ علي تأسيسها واستمرارها في العمل المسرحي .

ولفت السبع إلى تكريم عدد من الشخصيات المهتمة بالفن بطبرق وفرقة أعضاء الفن المسرحي بالمدينة.