الفنان حسن البيجو يجري عملية جراحية في تونس

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الجمعة 22 نوفمبر 2019, 07:54 مساء

أجرى الفنان حسن البيجو عملية جراحية بأحد المستشفيات بجمهورية تونس، منذ يومين، وهو في حالة صحية جيدة.

وقال الفنان حسن البيجو لـ«بوابة الوسط»، اليوم الجمعة: «تعرضت الأيام القليلة الماضية إلى وعكة صحية سافرت على أثرها إلى تونس لتلقي العلاج».

يذكر أن الفنان حسن البيجو قدم في الفترة الأخيرة العديد من الأغاني الليبية لكبار الفنانين بتوزيع جديد مثل (ريح العون) للفنان سيد بومدين، و(نورعيون) للفنان علي الشعالية، و(طيرين في عش الوفا) للفنان محمد صدقي، و(مع ريح الهوى والشوق) للفنان خليفة الزليتني، و(دمعك غير زايد) للفنان عبدالجليل عبدالقادر.

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