إقبال جماهيري على شباك تذاكر مهرجان القاهرة السينمائي في يومه الأول

إقبال جماهيري على شباك تذاكر مهرجان القاهرة السينمائي في يومه الأول

شهد اليوم الأول لفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، توافد أعداد كبيرة من الجمهور، على شباك التذاكر، لحجز فيلم الافتتاح «الأيرلندي» للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، في عرضه الثاني الذي بدأ في الواحدة من ظهر الخميس، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.



واصطف الجمهور الذي ينتمي لفئات عمرية مختلفة، في طوابير أمام شباك التذاكر، في ساعات مبكرة من صباح اليوم، لتنفد جميع التذاكر، ويرفع «الأيرلندي» لافتة كامل العدد.



وأكدت إدارة المهرجان أن حضور الفيلم سيكون بأسبقية الحجز من شباك تذاكر المهرجان، الذي بدأ العمل في التاسعة والنصف من صباح الخميس.



«الأيرلندي» من إنتاج شبكة «نتفليكس»، وأحداثه مستوحاة من كتاب تشارلز براندت «سمعت أنكم تطلون المنازل»، ويشارك في بطولته ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو وجو بيشي وثالثهم هو روبرت دي نيرو، الذي يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي.

إقبال جماهيري على شباك تذاكر مهرجان القاهرة السينمائي في يومه الأول