الفيلم التونسي «بيك نعيش» يفتتح فعاليات المسابقة العربية الخميس

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش | الخميس 21 نوفمبر 2019, 02:27 مساء
الفيلم التونسي «بيك نعيش» يفتتح فعاليات المسابقة العربية الخميس

تنطلق في السادسة والنصف من مساء الخميس، منافسات مسابقة «آفاق السينما العربية» بعرض«جالا»، للفيلم التونسي «بيك نعيش»، بحضور مخرجه مهدي البرصاوي، وطاقم العمل، في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

الفيلم الذي فاز بطله سامي بوعجيلة بجائزة أحسن ممثل في قسم آفاق بالدورة الـ76 لمهرجان فينسيا السينمائي سبتمبر الماضي، كان قد تم اختياره ضمن 14 مشروعا للمشاركة في النسخة الرابعة لملتقى القاهرة السينمائي في الدورة الـ38.

وتدور أحداثه بعد ثورة الياسمين في تونس، حول أسرة تتحول عطلتها الأسبوعية إلى جحيم بعد إصابة الابن بطلق ناري في حادث إرهابي، وبينما يتطلب علاجه زراعة كبد جديدة تظهر خلافات عائلية مفاجئة تهدد حياة هذا الطفل.
 

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