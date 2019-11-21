مزاد على صور لجنود عند معبر «تشيكبوينت تشارلي» ببرلين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 نوفمبر 2019, 01:24 مساء
مزاد على صور ضخمة لجنود عند معبر «تشيكبوينت تشارلي» في برلين (أ ف ب)

تطرح صور عملاقة للجنود الحليفة الذين بقوا لسنوات بعد سقوط جدار برلين عند معبر «تشيكبوينت تشارلي» الشهير، للبيع في مزاد في 28 نوفمبر. 

هذه الصور التي التقطها المصور الألماني فرانك تييل العام 1994، كانت قد علقت على مدى سنوات عند هذا المعبر قبل أن تجول العالم في معارض تتناول تقسيم العاصمة الألمانية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ويتناول المزاد ثماني صور بطول 2,17 متر وعرض 1,74 تظهر جنودا بالبزة العسكرية من أربع قوى كانت تحتل المدينة وبقيت منتشرة حتى سنوات عدة بعد سقوط جدار برلين قبل ثلاثة عقود، وهي الاتحاد السوفياتي السابق والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وحدد سعر الانطلاق للمزاد بمبلغ يراوح بين 90 ألف يورو و110 آلاف، واعتبر ستيفان كيرنر خبير الفنون في دار «غريسيباخ» المنظمة للمزاد أن هذه الصور أيقونية وتحقق شعبية لدى هواة الجمع أو المتاحف.

وقال: «فرحة حقيقية أن نظهر هذا العمل لمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لسقوط جدار برلين في نوفمبر 1989». وشكل «تشيكبوينت تشارلي» الواقع في قلب العاصمة الألمانية أثناء الحرب الباردة أحد المعابر الرئيسية بين الشطرين الشرقي والغربي.

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