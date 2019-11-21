«أبل» تلغي العرض العالمي الأول لفيلم «ذا بانكر»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 نوفمبر 2019, 11:01 صباحا
«أبل» تلغي العرض العالمي الأول لفيلم «ذا بانكر» (أرشيفية:انترنت)

ألغت «أبل» العرض العالمي الأول لفيلم «ذا بانكر» أو «المصرفي»، أحد أول الأفلام التي اشترت حقوق بثها، بينما تحقق في مخاوف غير محددة تتعلق بالفيلم الذي تدور أحداثه في الستينات من القرن الماضي.

وكان من المفترض أن يعرض الفيلم الخميس في مهرجان معهد الفيلم الأميركي، وقالت الشركة في بيان: «اشترينا حقوق بث الفيلم في وقت سابق هذا العام، لأننا تأثرنا بقصة الفيلم ذات القيمة الترفيهية والتعليمية عن التغير الاجتماعي»، وفقًا لوكالة «رويترز».

وأضافت: «في الأسبوع الماضي ظهرت بعض المخاوف غير المحددة المتعلقة بالفيلم، نحتاج مع صناع العمل إلى بعض الوقت لبحث هذه المسألة وتحديد الخطوات المقبلة، وفي ضوء ذلك لن نعرض الفيلم في مهرجان معهد الفيلم الأميركي».

والفيلم مقتبس عن قصة حقيقية، وتدور أحداثه حول رجلي أعمال أميركيين من أصل أفريقي في الستينات من القرن الماضي يسعيان لمساعدة الناس في التغلب على الحواجز العنصرية في قطاع المصارف، والفيلم من بطولة أنتوني ماكي وسامويل إل. جاكسون.

ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض يوم السادس من ديسمبر قبل بثه على خدمة البث الرقمي «أبل تي.في»، ولم تقل الشركة إن كانت هذه الخطة قيد التنفيذ.

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