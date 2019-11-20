قسم النشاط بجامعة بنغازي يبحث عودة مهرجانه المسرحي

عقدت إدارة النشاط بجامعة بنغازي اجتماعًا بعدد من الفنانين لبحث عودة المهرجان المسرحي للجامعة.

وقال مدير المكتب الفني والثقافي بقسم النشاط الفنان توفيق الفيتوري لـ«بوابة الوسط»، الأربعاء، «يعتبر هذا الاجتماع هو الأول بعد سنوات من توقف قسم النشاط عن المشاركات المسرحية، وتوصل المجتمعون إلى تنظيم مهرجان مسرحي سيكون عبارة عن مسابقة بين الكليات في المنطقة الشرقية».

وأضاف: «عُـرض خلال الاجتماع من قبل الفنان محمد الصادق أن يكون بكل يوم من أيام المهرجان إهداء إلى فنان راحل، منهم المخرج محمد العلاقي والمخرج علي بحيري ووليد العبد، رحمة الله عليهم جميعًا».

ولفت الفنان توفيق الفيتوري إلى أن «النشاط المسرحي للجامعات توقف منذ وفاة المخرج وليد العبد، ونحن الآن بصدد استئنافه».

حضر الاجتماع، الذي عُـقد برئاسة الدكتور عادل الأوجلي، الفنانون ميلود العمروني وسعاد خليل ومحمد الصادق وفضيل بوعجيلة وابريك درباش وناصر الأوجلي ورافع نجم والطيب الطيرة وكريمان جبر، وأحمد بوفردة ورجب العريبي وأحمد العيساوي وأحمد العبيدي وعاشور بوشوق.