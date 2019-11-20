وجوه الثقافة الكوبية تحتفي بالمئوية الخامسة لـ«هافانا»

مصممة الرقصات الإسبانية سوزانا بوس خلال جلسة تصوير في هافانا في 25 يوليو 2019 (أ ف ب)

اعتبارًا من الخميس وحتى حتى 21 يناير 2020، تعرض في مقر «أليانس فرانسيز» في هافانا، صور التقطها مصورون من وكالة «فرانس برس» لثمانٍ وعشرين شخصية من الثقافة الكوبية، لمناسبة الذكرى المئوية الخامسة لتأسيس المدينة.

وستعرض سلسلة من هذه الصور بالحجم الكبير أيضٍا في فندق «أس أو/ باسيو ديل برادو»، الذي افتتحته أخيرًا سلسلة «سوفيتل» الفرنسية عند جادة ماليكون الشهيرة على سواحل هافانا، وفق «فرانس برس».

وأوضحت «أليانس فرانسيز»، في بيان، أن هذا المعرض يضم «28 صورة لشخصيات معروفة في الثقافة الكوبية المعاصرة تمثل الجوانب الأكثر تنوعًا في الفنون والآداب، وتربطها علاقة وثيقة بفرنسا».

ويحوي المعرض صورًا لفنانين من أجيال مختلفة، بينهم الراقصة النجمة فينغساي فالديس، والشاعرة نانسي موريخون، ومغنية الراب تيلماري دياز، والمغني راؤول باز، ومصممة الرقص الإسبانية سوزانا بوس، المقيمة منذ سنوات طويلة في كوبا.

والتقط صور هؤلاء داخل الاستوديو أدالبرتو روكي المصور، في مكتب وكالة «فرانس برس» في هافانا.