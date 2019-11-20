«12 رجلاً غاضبًا» يعرض في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 نوفمبر 2019, 01:07 مساء
«12 رجلاً غاضبًا» يعرض في بنغازي (أرشيفية:انترنت)

يعرض تجمع تاناروت للإبداع الليبي، الخميس، فيلم الأميركي «12 Angry Men» أو «12 رجلاً غاضبًا»، من إنتاج العام 1957، بمقر التجمع بمدينة بنغازي، ويناقش أعضاء التجمع الفيلم بعد العرض.

الفيلم من إخراج سيدني لوميت، وسيناريو ريغنالد روز، وبطولة كل من مارتن بلسم وجون فيدلر وليو جي. كوب، وإي. جي. مارشال، ومدة عرض الفيلم 96 دقيقة.

الفيلم مستوحى من مسرحية تلفزيونية كتبها ريغنالد، وتروي قصة هيئة محلفين مكونة من 12 رجلا، يتشاورون لتحديد براءة أو ذنب متهم شاب في جريمة قتل من الدرجة الأولى.

الفيلم مشهور باستخدامه موقع تصوير واحدا وهو غرفة المحلفين، باستثناء افتتاحية الفيلم وبعض المشاهد القصيرة، إجمالي الوقت الذي ينقضي خارج غرفة المحلفين هو ثلاث دقائق من 96 دقيقة كاملة من الفيلم الذي يسلط الضوء على موضوع توافق الآراء والصعوبات التي تواجه العملية ضمن مجموعة من الرجال الذين تضيف شخصياتهم حدة وإثارة للقضية. 

«12 رجلاً غاضبًا» يعد واحدا من أفضل الأفلام على الإطلاق، وفي 2007 اختير الفيلم للحفظ ضمن الأرشيف الوطني السينمائي من قبل مكتبة الكونغرس، لكونه أثرا «حضاريا وتاريخيا أو جماليا».

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