بول ماكارتني يشارك بمهرجان غلاستونبيري

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 نوفمبر 2019, 04:00 مساء
بول ماكارتني يشارك في مهرجان غلاستونبيري في صيف 2020 (أ ف ب)

يشارك بول ماكارتني عضو فرقة «بيتلز» السابق في النسخة الخمسين لمهرجان غلاستونبيري البريطاني الشهير الصيف المقبل على ما أعلن المنظمون.

وسيقيم النجم البريطاني البالغ 77 عامًا حفلة على المسرح الرئيسي في 27 يونيو 2020، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وقالت إميلي ديفيس إحدى منظمات المهرجان في بيان على موقع الحدث الالكتروني «عودة بول ماكارتني إلى مسرح الهرم حلم يتحقق»، ويقام المهرجان سنويًا خلال موسم الصيف في منطقة سومسرست في غرب إنجلترا.

وشارك بول ماكارتني للمرة الأخيرة في المهرجان العام 2004، وقبل الإعلان الرسمي كان الفنان بث تلميحات عبر تويتر مع صور للمؤلف الموسيقي فيليبس غلاس والممثلة إيما ستون والموسيقي الأميركي تشاك بيري الذين تشكل أسماء عائلتهم كلمة غلاس-ستون-بيري.

ويقام المهرجان بين 24 و28 يونيو 2020 وبحسب المنظمين بيعت كل بطاقاته الـ135 ألفا في غضون 34 دقيقة الشهر الماضي.

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