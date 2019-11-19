استحداث للنباتات بقلعة القيقب للتراث والتاريخ الطبيعي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 نوفمبر 2019, 03:20 مساء
استحداث للنباتات بقلعة القيقب للتراث والتاريخ الطبيعي (فيسبوك)

أُسست معشبة وأرشيف للنباتات بقلعة القيقب للتراث والتاريخ الطبيعي «قلعة أجابيس» بمنطقة الجبل الأخضر، بحسب اتفاق مسبق بين إدارة المتاحف والدكتورة رانيا بالتمر، الممثلة لمعشبة السلفيوم بكلية العلوم قسم النبات جامعة عمر المختار البيضاء.

ويأتي ذلك ضمن الاستعدادات لإعادة فتح قلعة القيقب واستحداث أقسام جديدة بها، وأكد مدير الإدارة العامة للمتاحف بالمصلحة صلاح سعد الله، أن القسم المستحدث سيحتوي على قاعة الأرشيف، لحفظ عينات من النباتات وإعداد قاعدة بيانات تشمل الاسم العلمي والمحلي وبطاقة تعريف عن النباتات المعشبة، التي ستزرع ضمنها نباتات برية وستكون بحديقة القلعة، وفقًا للمكتب الإعلامي لمصلحة الآثار الليبية.

وتدرب ثلاثة متطوعين وهم عبدالدائم مسعود وليد عوض وأحمد بوزيد، على كيفية الأرشفة والزراعة، وسيتم تسليم أعمال المعشبة لهم بعد عملية التدريب، بحسب المصلحة، التى كشفت بأنها أطلقت اسم المرحوم عياد العوامي على قاعة الأرشيف بالمتحف تكريمًا لدوره في عملية التأسيس.

استحداث للنباتات بقلعة القيقب للتراث والتاريخ الطبيعي (فيسبوك)
استحداث للنباتات بقلعة القيقب للتراث والتاريخ الطبيعي (فيسبوك)
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