جمعية سينمائية فرنسية تقترح تعليق عضوية بولانسكي

المخرج الفرنسي البولندي رومان بولانسكي في مهرجان كان (أ ف ب)

تقترح الجمعية المدنية للمؤلفين والمخرجين والمنتجين الفرنسية التي تضم أكثر من 200 سينمائي خلال جمعيتها العمومية المقبلة، قواعد جديدة تسري على الأعضاء المدانين أو الملاحقين بارتكاب انتهاكات جنسية، ما سيؤدي إلى تعليق عضوية رومان بولانسكي على ما قال رئيسها بيار جوليفيه.

وأقر مجلس إدارة هذه الجمعية خلال اجتماع الإثنين «اعتماد إجراءات جديدة لتعليق كل عضو يوجه إليه القضاء تهمة، وطرد أي عضو تصدر في حقه إدانة، لا سيما في إطار انتهاكات جنسي الطابع» على ما قال جوليفيه في ختام الاجتماع، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأوضح: «هذا التغيير في النظام الداخلي سيعرض على الأعضاء ويقر نهائيًّا خلال الجمعية العمومية المقبلة، وهذا التعليق يطال رومان بولانسكي الذي لا يزال التحقيق القضائي جاريًا في حقه في الولايات المتحدة مع توجيه التهمة إليه».

وأشار رئيس الجمعية إلى أن الجمعية العمومية المقبلة تعقد في الربيع، إلا أن جمعية عمومية استثنائية «ستدعى للانعقاد لتغيير النظام الداخلي»، وأوضح مسؤول في الجمعية أن موعد هذه الجمعية العمومية الاستثنائية «لم يقرر بعد».

ولا يزال رومان بولانسكي ملاحقًا في الولايات المتحدة بتهمة ممارسة الجنس بطريقة غير قانونية مع قاصر في العام 1977، لكنه فر من الولايات المتحدة قبل صدور الحكم النهائي في حقه، واتهمت مصورة فرنسية بولانسكي قبل عشرة أيام باغتصابها العام 1975لتنضم هذه الحادثة للتهم الموجه إليه.

